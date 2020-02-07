Карантин в Калининграде расширился, закрыто уже 127 классов и 3 школы

По состоянию на пятницу, 7 февраля, в Калининграде из-за гриппа и ОРВИ закрыты 3 школы и 127 классов в 21 школе. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе городской администрации.

На вынужденные каникулы отправились учащиеся 127 класса в школах №№ 4, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18, 21, 28, 35, 36, 38, 39, 43, 46, 53, 56, 57, гимназии №№ 1, 22. Полностью приостановлены занятия в школах № 11, 19, 44

Кроме того, закрыто 12 групп в детских садах №№ 1, 37, 51, 56, 99, 104, 114, 124, 133.