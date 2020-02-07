Моряк из Калининграда «застрял» в порту Южной Кореи без еды и денег

Моряк из Калининграда «застрял» в порту Южной Кореи без еды и денег
Николай Харченко / Новый Калининград

Члены экипажа российского транспортного рефрижератора «Антарес», в числе которых житель Калининградской области, почти месяц не могут уехать домой из порта Пусан в Южной Корее. Судно осталось брошенным владельцами без еды и воды. Об этом сообщает интернет-портал VL.ru.

По данным сайта, ситуацию обнародовали сами моряки. Экипажу рыболовного судна три месяца не выплачивают зарплату, перестали снабжать продуктами. Владелец рефрижератора с 17 января не выходил на связь. По данным «Вести: Приморье», судно находится на стадии перепродажи.

С 1 января корабль находится в порту Пусан Республики Корея. Всего в экипаже 14 человек: 12 — жители Приморья, один белорус и один калининградец.

В пятницу, 7 февраля, после огласки в СМИ, экипаж обеспечили продовольствием. Также работодатель пообещал погасить задолженность по зарплате в ближайшее время. Обсуждается вопрос о возвращении моряков в Россию.

Напомним, в декабре 2016 года экипаж транспортного судна «Николай Касаткин» объявил забастовку в порту Амстердама из-за невыплаты зарплаты. Проблемой занялся Следственный комитет, речь о сумме долга примерно в 90 тысяч долларов.
Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter