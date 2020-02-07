Моряк из Калининграда «застрял» в порту Южной Кореи без еды и денег

Члены экипажа российского транспортного рефрижератора «Антарес», в числе которых житель Калининградской области, почти месяц не могут уехать домой из порта Пусан в Южной Корее. Судно осталось брошенным владельцами без еды и воды. Об этом сообщает интернет-портал VL.ru.

По данным сайта, ситуацию обнародовали сами моряки. Экипажу рыболовного судна три месяца не выплачивают зарплату, перестали снабжать продуктами. Владелец рефрижератора с 17 января не выходил на связь. По данным «Вести: Приморье», судно находится на стадии перепродажи.

С 1 января корабль находится в порту Пусан Республики Корея. Всего в экипаже 14 человек: 12 — жители Приморья, один белорус и один калининградец.

В пятницу, 7 февраля, после огласки в СМИ, экипаж обеспечили продовольствием. Также работодатель пообещал погасить задолженность по зарплате в ближайшее время. Обсуждается вопрос о возвращении моряков в Россию.