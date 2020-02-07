Из областного бюджета направили 53 млн на капремонт Театра эстрады в Светлогорске

Из областного бюджета направили 53 млн на капремонт Театра эстрады в Светлогорске
Виталий Невар / Новый Калининград

Руководство Театра эстрады «Янтарь-холл» планирует потратить 53,5 млн руб. на капитальный ремонт здания учреждения. Соответствующее извещение опубликовано 7 февраля на сайте госзакупок.

Согласно документации, ремонту подлежат ограждающие конструкции здания Театра эстрады. Указано, что специалисты выявили нарушение герметизации и гидроизоляции поверхностей и стеклопакетов. Выяснилось также, что перекрытия и стены на цокольном этаже и в зоне панелей из песчаника потери защитные свойства.

Конкурс по выбору подрядчика намечен на 18 февраля. Работы планируется выполнить в течение 120 дней.Источник финансирования — областной бюджет.

Театр эстрады после затянувшегося на годы строительства открылся в 2015 году. Генеральный подрядчик объекта стал банкротом.


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