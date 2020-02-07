В Светлогорске директор УК присвоил почти 900 тысяч рублей жильцов

В Светлогорске директор УК присвоил почти 900 тысяч рублей жильцов
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Светлогорске директор управляющей компании осужден за злоупотребление полномочиями. Он присвоил почти 900 тысяч, которые жители и организации заплатили за свет. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что директор УК «Наш Дом» В Светлогорске с 2012 по 2015 год не перечислял средства потребителей электроэнергии в адрес «Янтарьэнерго», присвоив 867 тысяч рублей.

Мужчина осужден по ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) к 2 годам лишения свободы условно с равным испытательным сроком.

Приговор вступил в законную силу.

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