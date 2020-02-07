Дорога между Сельмой и Чкаловском в ходе строительства подорожала еще на 12,6 млн

Власти Калининграда и подрядчик новой дороги между микрорайоном Сельма и Чкаловском снова договорились об увеличении стоимости ее строительства. Соответствующее соглашение опубликовано на портале госзакупок 7 февраля.

Согласно документу, стоимость строительства выросла на 12,6 млн руб. Теперь оно будет стоить 346,6 млн руб. Указано, что это связано с «изменением объемов работ».

Напомним, в январе стало известно, что строительство дороги подорожало на 18,7 млн руб.

Власти хотели начать работы еще в 2018 году, но их перенесли на 2019-й. Проект пришлось отправить на корректировку, из-за того что в нем не был учтен тот факт, что территория, по которой пройдет дорога, сильно подтапливается. Корректировка проектно-сметной документации обошлась почти в полмиллиона рублей, а стоимость строительства увеличилась примерно на 55 млн рублей с изначальных 261,4 млн.

Контракт получила фирма депутата горсовета Сергея Григоренко «ДСП». В сентябре Григоренко заявил, что строительство дороги от Сельмы до Чкаловска пока не ведется из-за необходимости оценить объем проделанных предыдущим подрядчиком работ.

Власти планируют сдать дорогу будущим летом, на несколько месяцев раньше срока.