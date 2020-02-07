Власти Калининграда предупредили о временном закрытии ул. Железнодорожной

Власти Калининграда предупредили о временном закрытии ул. Железнодорожной
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Калининграда предупреждают о временном перекрытии ул. Железнодорожной 18 февраля, передаёт пресс-служба администрации города.

Движение по внутриквартальному проезду от ул. Железнодорожной до площади Калинина закрывается с 09:30 до 12:30 «вцелях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении торжественной церемонии принятия Присяги молодых сотрудников Западного линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте».

До начала мероприятия будут установлены дорожные знаки согласно утвержденной схеме организации движения транспорта и ограждения места проведения мероприятий.

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