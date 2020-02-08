Власти Зеленоградска намерены открыть 11 «пляжей повышенной комфортности»

Власти Зеленоградска намерены открыть 11 «пляжей повышенной комфортности»
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В предстоящий летний сезон в Зеленоградске планируется открыть пляжи повышенной комфортности. Доступ на них не будет ограничиваться, сообщается на сайте местной администрации.

Судя по размещенным на сайте схемам, всего пляжей повышенной комфортности будет 11 по 500 квадратных метров каждый (50 на 10 метров). На их аренду  планируется провести открытый конкурс. Договоры с его победителями будут заключаться сроком на 5 лет. Согласно условиям конкурса, они должны будут сдавать в аренду зонты и шезлонги, для которых разработан единый дизайн, и открыть летний кафе-бар.

Администрация муниципалитета, в свою очередь,  намерена обеспечить такие пляжи “всеми необходимыми инженерно-техническими средствами и дополнительным персоналом для соблюдения требований безопасности”: установить дополнительные спасательные вышки, душевые стойки, питьевые установки, кабинки для переодевания, а также информационные стенды и таблички.

Согласно схемам размещения пляжей, они будут находиться в западной части Зеленоградска (2 пляжа), у кафе “Нептун” (1 пляж), у Розы ветров (2 пляжа) и начиная от кафе “Амбар” (6 пляжей). Муниципальных пляжей, судя по схемам, будет три.

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