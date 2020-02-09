Жителей Мамоново предупреждают о перебоях со светом в понедельник

В понедельник, 10 февраля, в связи с ремонтными работам в Мамоново ожидаются перебои с электроснабжением. Об этом сообщается в паблике муниципалитета во «ВКонтакте».

В период с 10:00 до 17:00 света не будет:

— в СНТ «Мечта»,

— в пос. Богдановка, на ул. Мелихова, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 11, 13, 15, 19, таксофон.

Кратковременно на время переключений с 09:00 до 10:00 и с 16:00 до 17:00 света не будет на следующих объектах:

— ж/д вокзал,

— котельная,

— ж/д погранпереход,

— ул. Привокзальная,

— ул. Комсомольская,

— ООО «Амеко-Калининград» — предприятие детского питания,

— ж.д. Станулевич,

— в/н станция,

— АЗС «Лукойл»,

— ООО «Евророст-Транзит»- площадка накопитель.