11-летнему калининградцу нужна помощь с покупкой сверхмощных слуховых аппаратов

Благотворительный фонд «Берег надежды» объявил сбор средств для 11-летнего Тимофея Садкова, мальчику необходимы сверхмощные слуховые аппараты. Сумма к сбору — 310 тыс. рублей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в воскресенье сообщили в пресс-службе фонда.

Тимофей — второй ребенок в дружной семье, у него есть старшая сестра. Проблемы со слухом у мальчика начались в 1,5 года, когда он перенес острый гнойный менингит с осложнениями. Две недели Тимофей провел в коме. После болезни жизнь мальчику заново пришлось учиться сидеть, ползать и ходить, но говорить он так и не начал.

«Меня убеждали, что еще не пришло время — мальчики начинают говорить позднее. В три года Тимофею проверили слух, но не нашли нарушений, — рассказала мама Тимофея Виталия Садкова. — Начались наши бесконечные занятия с логопедами, психологами, дефектологами. Ребенок наблюдался у разных неврологов. Поменяли два детских сада с разными уклонами, но улучшений не было. Слух проверяли каждый год, но диагноз поставили, только когда Тимофею исполнилось 8 лет! Оказалось, что все эти годы он просто очень плохо слышал!».

Мальчику выделили слуховые аппараты, благодаря которым он начал слышать звуки. Его ждали адаптация и многочисленные занятия со специалистами. Сейчас Тимофей учится в 4-ом классе школы для детей с нарушениями слуха, он занимался на курсах актерского мастерства для особых детей. Сейчас мальчик играет в «Театре тишины» для слабослышащих детей. Но для того, чтобы хорошо развиваться, слышать мир и учится правильно говорить, ему необходимы сверхмощные слуховые аппараты.

«Сейчас мы новой ступени развития. Продолжаем много заниматься в театральной студии, на курсах робототехники. Но проблемы с разборчивостью речи и правильностью ее восприятия остаются. Тимофей, понимая, что его могут не понять, очень неразговорчив и закрыт, — рассказала его мама. — Тимофею очень нужна помощь в приобретении сверхмощных слуховых аппаратов, которые помогут ему в дальнейшем развитии, помогут обрести уверенность, что он такой же ребенок, как и его сверстники. Мы будем благодарны за любую помощь!».

Помочь мальчику можно на страничке фонда «Берег надежды».