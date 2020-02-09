«Понаехали, так сказать»: в Южном парке поселилось бобровое семейство (фото)

В парке Южный поселилось семейство бобров. Об этом сообщается в официальной группе МКП «Дирекция ландшафтных парков» городской администрации в Facebook.

«Все водоёмы парка соединяются с Преголью, так что, скорее всего, они явились из областных раздолий. Понаехали, так сказать», — говорится в сообщении ландшафтной дирекции.

Бобровое семейство поселилось на малодоступном берегу рва под кустами и упавшими веток. «Место с гнездом мы, конечно, не откроем, но постоянный и внимательный посетитель найдёт его без труда. Если вы увидите бобра, просьба не знакомиться, не кричать, не отвлекать его от работы. А также не предлагать батон или конфеты. Целлюлозу он добудет сам», — просят в дирекции.

Бобры питаются исключительно растительной пищей — камышом, рогозом, кувшинками, мелкой древесной порослью. Зимой их нет, поэтому сейчас молодые бобры выходят на берег и обгрызает кору молодых или упавших деревьев. Работники дирекции попробовали обматывать молодняк на берегу рубероидом, но пока результата нет — животные просто переходят к следующему дереву, а закрыть их все сложно.

«Успокаивает то, что старые деревья ему не нравятся, — кора суховата, да и весна близко. Скоро он перейдёт на салатики из рогоза, приправленные купальницами и одуванчиками Так что пока наблюдаем, улыбаемся и машем», — отметили в дирекции.