Объявили конкурс на восстановление братской могилы в Крылово за 1,4 млн

Власти региона объявили электронный аукцион по выбору подрядчика, который должен выполнить благоустройство братской могилы советских воинов в пос. Крылово Правдинского ГО. Извещение опубликовано на сайте Госзакупок.
Начальная стоимость контракта — 1,4 млн рублей. Согласно документации, подрядчик должен будет демонтировать и восстановить бордюрный камень, уложить плитку,, обустроить газон, установить металлическое ограждение и восстановить 7 мемориальных плит. В братской могиле, расположенной на ул. Исторической в Крылово, покоятся советские воины, погибшие в январе 1945 года.
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