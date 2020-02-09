Из-за сильного ветра Boeing долетел из Лондона в Нью-Йорк за рекордное время

Из-за сильного ветра Boeing долетел из Лондона в Нью-Йорк за рекордное время
Виталий Невар / Новый Калининград
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Из-за сильного попутного ветра пассажирский лайнер авиакомпании British Airways долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордно короткое для дозвуковых самолетов время, пишет в воскресенье ТАСС со ссылкой на The Independent. 

Boeing-747 покрыл расстояние между континентами за 4 часа 56 минут, в то время, как среднее время в пути по этому маршруту составляет 6 часов 13 минут. Самолет развил скорость в 800 миль/час (около 1200 км/ч), вплотную приблизившись к звуковому барьеру. Предыдущий рекорд принадлежал авиакомпании Norwegian Air, самолет которой в январе 2018 года преодолел то же расстояние за 5 часов 13 минут. 

Сильный попутный ветер в Великобританию со стороны Северной Америки принес штормом "Сиара". Он привел к серьезным перебоям в функционировании общественного транспорта и в подаче электроэнергии в Великобритании. 

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