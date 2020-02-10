Светлогорск вошёл в топ-10 курортов отдыха в зимние выходные

Светлогорск вошёл в топ-10 курортов отдыха в зимние выходные
Виталий Невар / Новый Калининград
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Светлогорск в Калининградской области вошёл в десятку лучших мест для отдыха в зимние выходные и праздничные дни, сообщает портал ТурСтат.

Первое место занял курорт «Роза Хутор», за который проголосовали 24% опрошенных.

За Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии — 19%, за горнолыжные курорты Дмитровского городского округа Московской области — 8%, за Хибины в Мурманской области — 7%, за Байкал в Иркутской области и Бурятии — 6%, за Ялту в Крыму — 5%, за курорт Красная Поляна в Сочи — 5%, за курорт Шерегеш в Кемеровской области, за курорты Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесии, за Коробицыно в Ленинградской области, за Светлогорск в Калининградской области и Пятигорск в Ставрополье — по 4% голосов.

Рейтинг составлен по итогам онлайн-опроса десяти тысяч человек на тему, где лучше всего отдыхать в зимние выходные.

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