Из-за непогоды закрыта паромная переправа на Балтийскую косу

В Балтийске в связи с усилением ветра закрыли переправу на косу. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Из-за непогоды также упали два дерева. В данный момент проводятся работы по их распилке и вывозу. В городе сегодня ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду и осадки в виде дождя.

Власти рекомендуют не пользоваться личными автомобилями, не парковать их, а также не находиться вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий. При возникновении чрезвычайной ситуации звонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».