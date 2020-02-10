Из-за непогоды закрыта паромная переправа на Балтийскую косу

Из-за непогоды закрыта паромная переправа на Балтийскую косу
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Стихия

В Балтийске в связи с усилением ветра закрыли переправу на косу. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Из-за непогоды также упали два дерева. В данный момент проводятся работы по их распилке и вывозу. В городе сегодня ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду и осадки в виде дождя.

Власти рекомендуют не пользоваться личными автомобилями, не парковать их, а также не находиться вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий. При возникновении чрезвычайной ситуации звонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Ранее в регионе было объявлено, а затем отменено штормовое предупреждение. 
Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter