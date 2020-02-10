Власти объявили торги на строительство одной из крупнейших школ области на Сельме

Власти объявили торги на строительство одной из крупнейших школ области на Сельме
Алексей Милованов / Новый Калининград

Конкурсное агентство Калининградской области объявило торги о определению подрядчика на строительству школы на на 1725 мест на Сельме на ул. Рассветной. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Максимальная цен объекта — 1,2 млрд руб. Срок окончания подачи заявок 20 февраля.

Закончить строительство планируется до 30 декабря 2021 года.

Как ранее сообщал «Новый Калининград» из-за того, что не удавалось попасть в федеральные программы, строительство школы на Рассветной несколько раз откладывалось. Ее планировалось сдать еще в 2018 году.

В конце 2019 года Москва согласовала выделение денег на объект.

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