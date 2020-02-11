С карантина в Калининграде вышла школа №11, но закрылась 43-я

Ученики школы № 11 в областном центре вернулись к занятиям после карантина, но учебный процесс из-за гриппа и ОРВИ остановился в 43-й школе. Увеличилось количество закрытых на карантин классов. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 11 февраля, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На вынужденные каникулы отправились учащиеся 130 классов в 23 школах города (№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 21, 26, 28, 35, 36, 38, 39, 53, 56, 57, гимназия №№ 1, 22, 40), полностью приостановлены занятия в школах № 19, 43, 44 (начальная школа) и 46.

В среду, 12 февраля, к занятиям должны вернуться ученики образовательных учреждений № 19 и 44.

Кроме того, закрыто 14 групп в девяти учреждениях дошкольного образования областного центра (детсады №№ 1, 37, 51, 78, 104, 114, 124, 133 и 134).