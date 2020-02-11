Калининградец попал под суд за «сувенирку» с изображением Кафедрального собора

В понедельник, 10 февраля, калининградский арбитражный суд постановил изъять у предпринимателя и уничтожить картины из янтаря и магниты с изображением Кафедрального собора. Само учреждение культуры, которое является балансодержателем здания, выступило третьим лицом. Об этом сообщает корреспондент «Нового Калининграда».

Индивидуального предпринимателя Румянцева В.В. привлекли за незаконную коммерческую реализацию предметов с изображением Кафедрального собора, исключительным правом на которые, по мнению истца, имеет только ГАУ КО «Кафедральный собор». Это относится к изображению с любого ракурса и из любого материала. В ходе заседания учреждение культуры отметило, что подобная практика встречается по России — в том числе, так работает Казанский кремль и Эрмитаж. Для реализации продукции нужно заключить соответствующий договор с ГАУ или закупать продукцию у производителей, которые уже его заключили. После заключения на продукции будет размещена голографическая наклейка, стоимость одной — от 2 до 10 рублей.

Суд решил вынести предпринимателю предупреждение, а магниты и картины с изображением собора, фигурирующие в деле, изъять и уничтожить.