В Калининграде открывается еще 4 точки пополнения карт «Волна Балтики»

C 20 февраля точек, где можно пополнить льготные транспортные карты «Волна Балтики», станет больше. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 11 февраля, сообщили в пресс-службе мэрии.
Пополнить карту теперь можно будет в киосках «Пресса» на следующих остановках:
— ул. Театральная (ориентир ул. Ушинского),
— Северный вокзал (Советский пр-т 6А, литер IX),
— Сельма (ориентир ул. Согласия 1),
— Щедина (ориентир Батальная, пер. Батальный).
Сейчас уже работают 7 таких точек:
— Фестивальная аллея 8а (ориентир — остановка трамвая «ул. Леонова»),
— проспект Победы, 2а (ориентир — остановка «Центральный парк культуры и отдыха»),
— ул. Черняховского, 30А (ориентир — остановка «Центральный рынок»),
— Ленинский проспект, 73б (ориентир — остановка «гостиница «Калининград»),
— ул. 9-го Апреля, д. 24в (ориентир — остановка у мини-рынка на ул. Фрунзе)
— Ленинский проспект (ориентир — остановка «Южный вокзал»),
— ул. Юрия Гагарина, 103 (МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок»),
Список точек пополнения транспортных карт для льготников обещают расширять и далее.
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