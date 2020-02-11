Мэрия хочет заставить перевозчиков устанавливать камеры в салонах автобусов

Власти внесли в техническое задание для перевозчиков, претендующих на городские маршруты, требование устанавливать в салонах автобусов и маршруток видеокамеры. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщили в пресс-службе мэрии.

«В техзадания внесли требования оснастить все городские автобусы и маршрутки системами видеонаблюдения (внутри салона). Записи должны будут храниться до 10 дней. Надеемся это поможет разрешать многие конфликтные ситуации, но лучше бы их вообще не возникало», — отметили в пресс-службе.