В России предложили учредить должность омбудсмена по правам верующих

Представители президентского Совета по взаимодействию с религиозными объединениями предложили учредить должность омбудсмена по правам верующих. Как в среду, 12 февраля, пишет «Коммерсант», об этом шла речь накануне в Общественной палате РФ.

Как отмечает издание, участники дискуссии пожаловались, что МВД, СКР, прокуратура «и особенно ФСБ» оказывают давление на верующих. Член президентского Совета по взаимодействию с религиозными объединениями Анатолий Пчелинцев предложил учредить институт уполномоченного по правам верующих либо создать специальный государственный орган, занимающийся этой темой. При этом была озвучена идея организовать курсы религиозного просвещения силовиков.

«Сотрудники ФСБ, МВД, Следственного комитета, прокуратуры пытаются бороться с экстремизмом, совершенно не зная и не понимая тему религии и элементарных вещей, связанных с ней» ,— цитирует издание Пчелинцева.

Однако заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе выразил мнение, что, прежде чем создавать новые институты, необходимо «деполитизировать вопросы религиозной свободы»