Роскачество рассказало о пользе и вреде растительных аналогов молока

Растительные напитки, в частности из сои, кокоса и орехов, не могут полностью заменить коровье молоко, но могут стать альтернативой для людей с непереносимостью молочного белка или лактозы. Об этом в среду пишет РБК со ссылкой на Роскачество.

По мнению специалистов, соевые напитки могут стать альтернативой для людей с непереносимостью, однако другим людям отказываться от традиционного молока не стоит. Переходить на такие напитки стоит только после обсуждения с врачом, особенно это касается детей.

Орехи и кокосы являются одним из сильных аллергенов, а некоторые виды аналогов молока в несколько раз жирнее традиционного, уверены в Роскачестве. Так, напиток из кокоса обладает жирностью 24%. При этом в растительное молоко могут добавлять различные растительные масла, которые не всегда полезны, поэтому стоит обращать внимание на состав.

В качестве плюсов растительных аналогов молока специалисты назвали содержащиеся в этих продуктах витамины группы В, которые благотворно влияют на нервную систему. Кроме того, в них преобладает высокое содержание витаминов группы В, Н, Е, кальция, железа, цинка, меди, кремния, калия.