Эксперт: сейчас сифилис находят случайно, например у пациентов кардиоцентра

Сейчас в Калининграде проживает около 200 человек с выявленным сифилисом. В большинстве случаев заболевание обнаруживают совершенно случайно при обращении в больницу по другим поводам. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Калининград» сообщила главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии областного минздрава Наталья Некрасова.

«Дело все в том, что сейчас сифилис протекает не так, как он протекал 25 лет назад, когда были какие-то первичные случаи заражения. То есть когда протекал легко и быстро лечился. Сейчас что это? Это кардиоваскулярный сифилис, то есть люди поступают в кардиоцентр на операцию, и оказывается, что это следствие сифилитической инфекции. Они ее годами не замечали, она никак не проявляется. Это нейросифилис, то есть поражение нервной системы, это наступающее слабоумие. Это слепота, это глухота, это различные другие расстройства нервной системы. То есть когда человек даже не подозревает, что это может быть сифилис», — пояснила врач.

Диагностировать сифилис можно только с помощью анализов крови. «К счастью, в любой больнице, когда человек поступает на стационарное лечение, у него берутся анализы на сифилис. Это обязательный стандарт, и большая часть пациентов выявляется именно таким путем. То есть не когда человек приходит жалуется (в принципе, 3-5 лет никакой симптоматики может и не быть), а когда он поступает в медицинское учреждение по какому-то другому поводу. Даже есть случаи онкологических больных, когда они поступают уже на лечение, а это оказывается, например, не язва или опухоль желудка, а третичный сифилис, и эта гумма расположена в желудке. Конечно, таких случаев немного, но такое тоже бывает. И вот вы понимаете, что на такое небольшое количество заболеваний приходится очень много именно осложненных форм», — сказала Некрасова.

Врач также отметила, что болезнь излечима. «Это лечится, но не все последствия, которые вызвал сифилис, можно устранить. Но нужно помнить о том, что след от заболевания сифилисом остается в крови на всю оставшуюся жизнь», — сказала она.