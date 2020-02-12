В Светлом из-за ремонта перекрывают одну из центральных улиц

В Светлом из-за ремонта перекрывают одну из центральных улиц
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Светлом с 15 февраля из-за капитального ремонта ул. Калининградской будет перекрыта нечетная сторона проезжей части. Об этом в среду, 12 февраля, сообщили в местной администрации.

Там отметили, что движение в обе стороны будет перенесено на четную (въездную) сторону улицы. Также будут перенесены остановочные пункты.

Остановки из города:

  • «Атлантик» будет на Советской 1 (возле салона красоты «Молодость»)

  • «Химчистка» будет на кольце у второго съезда на ул. Гагарина

Остановки в город:

  • «Химчистка» остается на прежнем месте

  • «Атлантик» будет рядом с домом по ул. Советская 2а (возле входа в «Буревестник»)

О всех последующих изменениях обещают уведомлять заранее.


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