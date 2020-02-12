На карантин закрылась школа в Янтарном

На карантин закрылась школа в Янтарном
Виталий Невар / Новый Калининград
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Общеобразовательная школа в поселке Янтарный закрылась на карантин. Об этом в среду сообщили в местной администрации.

Причиной стало высокий уровень заболеваемости ОРВИ. Занятия для школьников продолжаются, но дистанционно. Посещать школу продолжают только ученики 9-х и 11-го классов.

С 17 февраля для учеников первых классов начнутся каникулы. Снятие карантина и окончание каникул намечено на 25 февраля. «Учебный процесс от карантинных мер не пострадает», — обещают в администрации.

Напомним, ситуация с заболеваемостью ОРВИ продолжает усугубляться в Калининграде.

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