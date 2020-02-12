Экс-главврачу калининградского роддома № 4 продлили домашний арест на три месяца

Врачу роддома № 4 Елене Белой, которую обвиняют в организации убийства недоношенного ребенка, продлили домашний арест на три месяца, то есть до 14 мая 2020 года. Об этом сообщает корреспондент «Нового Калининграда» из зала суда.



Также суд постановил дополнить меру пресечения запретом общаться с другой обвиняемой по этому делу.



С ходатайством о продлении меры пресечения в Калининградский областной суд обратился следователь по особо важным делам из главного следственного управления СК. Он отметил, что дополнительное время следствию необходимо, чтобы обвиняемые и их адвокаты могли ознакомиться с 27 томами уголовного дела. После этого будет составлено обвинительное заключение и отправлено на утверждение в прокуратуру. Также следователь добавил, что, находясь на свободе, Белая может воспользоваться своими связями в медицинском сообществе и повлиять на участников следствия. «Мы говорим об очень страшном и циничном преступлении, которое было совершено», — заявил следователь.



У защиты есть трое суток на обжалование данного решения суда.

Елену Белую обвиняют в том, что она дала указание неонатологу из регионального перинатального центра Элине Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу препарата «Магния сульфат». По данным следствия, в результате этого недоношенный ребенок и скончался.

Белой вменяется уголовное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства малолетнего), а также предъявленное ранее обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В ноябре 2018 года медик была взята под стражу. Позже меру пресечения ей изменили на домашний арест.

У Элины Сушкевич в этом деле статус обвиняемой в убийстве.

В поддержку Элины Сушкевич и Елены белой выступало медицинское сообщество. Врачи назвали обвинение абсурдным и призвали к открытому расследованию уголовного дела.