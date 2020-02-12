Губернатор присвоил Крупину звание почетного строителя Калининградской области

Губернатор присвоил Крупину звание почетного строителя Калининградской области
Артур Крупин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Главе комитета территориального развития и строительства Калининграда Артуру Крупину присвоили звание почетного строителя области. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Антоном Алихановым, опубликовано 12 февраля на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, звание чиновник мэрии получил «за многолетний добросовестный труд» и «заслуги в развитии строительной отрасли».

Напомним, Артур Крупин работает в администрации Калининграда с 2012 года. До 2018 года он находился в статусе заместителя главы города и руководил комитетом архитектуры и строительства. По решению горсовета он был трансформирован в комитет территориального развития и строительства.

Согласно информации на сайте мэрии, одно из главных направлений деятельности Крупина — создание условия для развития территорий в границах Калининграда.

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