Внук Назарбаева попросил убежища в Британии «из-за коррупции между РФ и Казахстаном»

Айсултан Назарбаев, внук первого президента Казахстана, попросил у Великобритании политического убежища. По его словам, он обладает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана» и на него оказывает давление семья. Об этом он сообщил в четверг в «Фейсбуке», пишет «Интерфакс».

Он пообещал, что все детали можно будет прочесть в его интервью Times.

Как напоминает информагентство, 29-летний Айсултан Назарбаев в октябре 2019 года был приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне, которого он укусил, находясь под воздействием наркотиков. В 2017 году в «Фейсбуке» он признавал, что употреблял наркотики после смерти своего отца, но уверял, что справился с зависимостью.