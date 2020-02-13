Социологи: отношение россиян и украинцев друг к другу ухудшилось

За последние 5 месяцев россияне и украинцы стали хуже относится друг к другу. Об этом говорится в совместном исследовании «Левада-Центра» и Киевского международного института социологии, пишет «Коммерсант».

На сегодня к Украине положительно относится 42% россиян (отрицательно — 47%), к России положительно относится 49% украинцев (отрицательно — 39%). При этом в ходе предыдущего опроса, проведенного в сентябре 2019 года, о хорошем отношении к Украине говорило 56% россиян (о плохом — 31%), к России — 54% украинцев (о плохом — 34%).

О том, что Россия и Украина должны быть «независимыми, но дружественными государствами» с открытыми друг для друга границами, без визового и таможенного режимов, выступили 56% россиян (ранее 54%) и 48% украинцев (ранее 49%). За закрытие границ и ужесточение пропускных режимов выступило 26% (ранее — 23%) опрошенных в России и 40% (ранее — 41%) респондентов на Украине. 15% россиян (ранее — 19%) и 5% украинцев (ранее — 3%) считают, что две страны должны объединиться в единое государство.

В России исследование проводилось 23–29 января 2020 года методом личного интервью по репрезентативной выборке в 1603 человека в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов страны. Погрешность не превышает 3,4%. На Украине опрос проводился 1–12 декабря 2019 года методом личного интервью среди 2043 человек, проживающих в 110 населенных пунктах. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Погрешность не превышает 3,3%.