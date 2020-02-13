СК: расследование дела об убийстве младенца в калининградском роддоме завершено

СК: расследование дела об убийстве младенца в калининградском роддоме завершено
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Дело Елены Белой

Расследование уголовного дела об убийстве младенца в калининградском роддоме № 4 завершено. Об этом в среду, 12 февраля, во во время судебного заседания по продлению меры пресечения одной из обвиняемых, сообщил следователь по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ Денис Курдюков.

«Обвиняемым предъявлены обвинения в окончательной редакции, стороны уведомлены об окончании следственных действий. Потерпевшие ознакомлены с материалами уголовного дела. В настоящее время продолжается ознакомление обвиняемых с материалами уголовного дела», — рассказал Курдюков.

По словам следователя, Елене Белой обвинение в окончательной редакции было предъявлено 18 декабря 2019 года. После того, как обвиняемые и их адвокаты изучат все 27 томов уголовного дела, будет составлено обвинительное заключение и направлено в прокуратуру для утверждения.

По данным следствия, Елена Белая дала указание неонатологу из регионального перинатального центра Элине Сушкевич ввести недоношенному младенцу смертельную дозу препарата «Магния сульфат». Ребенок скончался, а его родители обратились в следственные органы.

Калининградских врачей обвинили в убийстве младенца. Медики назвали это абсурдом

Елене Белой вменяется уголовное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства малолетнего), а также предъявленное ранее обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Элине Сушкевич было предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Оба медика свою вину не признают. В настоящее время и Белая, и Сушкевич находятся под домашним арестом.

«Не нужно говорить, что все вокруг сволочи»: медики о деле Белой и Сушкевич

В поддержку Элины Сушкевич и Елены белой выступало медицинское сообщество. Врачи назвали обвинение абсурдным и призвали к открытому расследованию уголовного дела.


Комментировать (24)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter