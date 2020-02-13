Прокурор: компания, строившая онкоцентр, не платила зарплаты сотрудникам

Прокурор: компания, строившая онкоцентр, не платила зарплаты сотрудникам
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Онкоцентр

Руководство «СМУ Артель» накопило большие долги по заработной плате перед сотрудниками. Об этом журналистам во время пресс-конференции в среду, 13 февраля, сообщил прокурор области Сергей Хлопушин.

По словам прокурора, 60-ти сотрудникам компании не платили зарплату несколько месяцев. При этом у руководства «СМУ Артель» были достаточно высокие зарплаты — по 150-200 тыс., подчеркнул прокурор. Материалы прокурорской проверки были направлены в правоохранительные органы, в ведомстве считают, что по их итогам может быть возбуждено еще одно уголовное дело.

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