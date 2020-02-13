Объявлен конкурс на строительство новой дороги между Калининградом и Гурьевском

Объявлен конкурс на строительство новой дороги между Калининградом и Гурьевском
Схема из конкурсной документации
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Власти выделяют 313,4 млн руб. на строительство нового въезда в Гурьевск со стороны ул. Большой Окружной. Извещение о проведении конкурса по выбору подрядчика опубликовано в четверг на сайте госзкакупок.

Согласно документации, дорога будет считаться продолжением ул. Строительной в Гурьевске. Длина проезжей части составит 1,3 км. Число полос движения — 2. Также запроектирован тротуар с плиточным покрытием.

Выбрать подрядчика планируется до конца февраля. Работы должны быть завершены до 31 июля 2021 года.

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