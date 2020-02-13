В Калининградской области выросло число коррупционных преступлений

Прокуроры выявили почти 1300 нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции. Увеличилось количество преступлений коррупционной направленности.

По итогам проверок внесены 588 актов прокурорского реагирования, по которым к различным видам ответственности привлечены более 600 должностных лиц. «Например в результате принятых прокурорами мер в связи с утратой доверия уволены первые заместители главы Черняховского городского округа [Александр] Казимирский а также прекращены полномочия 4 депутатов окружных советов муниципальных образований», — сказал прокурор.

В целом за совершение коррупционных правонарушений привлечено 87 должностных и юридических лиц. «Количество выявленных преступлений коррупционной направленности в прошлом году увеличилось со 150 до 187. Возбуждены уголовные дела в отношении двух глав администраций, в отношении главного судебного пристава, сотрудников полиции и других лиц. Судами области рассмотрено 67 уголовных дел коррупционной направленности, по которым вынесено 48 обвинительных приговоров в отношении 49 лиц», — рассказал Хлопушин.