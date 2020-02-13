По числу замороженных долевых строек область оказалась среди антилидеров по СЗФО

В Калининградской области сейчас насчитывается 34 объекта незавершенного долевого строительства. Об этом журналистам на пресс-конференции в среду сообщил прокурор области Сергей Хлопушин, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«У нас еще проблема эта не решена, у нас 34 проблемных объекта существует в области, это высокий показатель, один из самых высоких в Северо-Западе. Но по ним реализуется так называемая дорожная карта строительства этих проблемных домов», — сказал Хлопушин.

Он также отметил, что проблема сосредоточена в границах Калининграда, Балтийска, Гурьевска, Светлогорска и Зеленоградска. «Мы тоже занимаемся с правительством области работой по этим проблемным домам и надеемся, что в 2020 году количество их сократится», — сказал прокурор.