Генерал и две Победы: жителям Озерска предлагают обсудить название нового ФОКа

Жителям Озерска предлагают выбрать название для нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Как сообщается на страничке муниципалитета во «ВКонтакте», строительство ФОКа почти завершено.

«Не за горами его открытие. Но такой замечательный спортивный комплекс не может быть безымянным. Поэтому мы объявляем обсуждение по выбору названия нашего ФОКа. Администрация округа предлагает посвятить название комплекса теме 75-летия Великой Победы», — говорится в сообщении муниципалитета.

Отмечается что каждый желающий может принять участие и предложить свой вариант названия. Оно должно быть «кратким, благозвучным, простым в написании». Свой вариант можно оставить в комментариях постом или отправить на адрес ao-adm@mail.ru до 20 февраля 2020 г.

Публичное голосовании пройдет на страничке администрации во «ВКонтакте» с 21 по 28 февраля 2020 года. «Название, набравшее наибольшее количество голосов путем открытого голосования, будет объявлено официальным названием ФОКа», — обещают местные власти.

В сообщении также приведены варианты названий, которые предложили местный совет ветеранов, учреждения образования и культуры:

— ФОК «Победный»

— ФОК им. В.И. Михайлина — ветеран труда и спорта, с 1972 г. по 2009 г. трудился преподавателем физвоспитания в Озерском техникуме.

— ФОК «Пограничный»

— ФОК им. генерала Черняховского

— ФОК «75-летия Победы».