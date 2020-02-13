Генерал и две Победы: жителям Озерска предлагают обсудить название нового ФОКа

Генерал и две Победы: жителям Озерска предлагают обсудить название нового ФОКа
Фото администрации Озерского ГО

Жителям Озерска предлагают выбрать название для нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Как сообщается на страничке муниципалитета во «ВКонтакте», строительство ФОКа почти завершено.

«Не за горами его открытие. Но такой замечательный спортивный комплекс не может быть безымянным. Поэтому мы объявляем обсуждение по выбору названия нашего ФОКа. Администрация округа предлагает посвятить название комплекса теме 75-летия Великой Победы», — говорится в сообщении муниципалитета.

Отмечается что каждый желающий может принять участие и предложить свой вариант названия. Оно должно быть «кратким, благозвучным, простым в написании». Свой вариант можно оставить в комментариях постом или отправить на адрес ao-adm@mail.ru до 20 февраля 2020 г.

Публичное голосовании пройдет на страничке администрации во «ВКонтакте» с 21 по 28 февраля 2020 года. «Название, набравшее наибольшее количество голосов путем открытого голосования, будет объявлено официальным названием ФОКа», — обещают местные власти.

В сообщении также приведены варианты названий, которые предложили местный совет ветеранов, учреждения образования и культуры:

— ФОК «Победный»

— ФОК им. В.И. Михайлина — ветеран труда и спорта, с 1972 г. по 2009 г. трудился преподавателем физвоспитания в Озерском техникуме.

— ФОК «Пограничный»

— ФОК им. генерала Черняховского

— ФОК «75-летия Победы».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter