Предприятия-банкроты области должны работникам свыше 22 млн рублей

Долги предприятий-банкротов перед своими сотрудниками в регионе превышает 22 млн рублей. Об этом журналистам на пресс-конференции всреду сообщил прокурор области Сергей Хлопушин, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Зарплату не получили 905 сотрудников обанкротившихся компаний. «Мы надеемся, что долг предприятий, которые уже прекратили свою деятельность и там введена процедура банкротства, что этот долг тоже удастся снизить», — сказал Хлопушин.

За прошлый год при участии прокуратуры было возмещено долгов по зарплате на 36 млн рублей, добавил глава ведомства.