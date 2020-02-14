Предприятия-банкроты области должны работникам свыше 22 млн рублей

Предприятия-банкроты области должны работникам свыше 22 млн рублей
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Долги по зарплате

Долги предприятий-банкротов перед своими сотрудниками в регионе превышает 22 млн рублей. Об этом журналистам на пресс-конференции всреду сообщил прокурор области Сергей Хлопушин, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Зарплату не получили 905 сотрудников обанкротившихся компаний. «Мы надеемся, что долг предприятий, которые уже прекратили свою деятельность и там введена процедура банкротства, что этот долг тоже удастся снизить», — сказал Хлопушин.

За прошлый год при участии прокуратуры было возмещено долгов по зарплате на 36 млн рублей, добавил глава ведомства.

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