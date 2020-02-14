В Зеленоградске вводят многоуровневую парковку и видят ее как перехватывающую

В Зеленоградске вводится в эксплуатацию новая многоуровневая парковка на 250 мест. Она располагается на ул. Тургенева, за информационно-туристическим центром, сообщает газета «Волна».



Местные власти рассчитывают, что гости города будут использовать парковку как перехватывающую — «оставлять свои автомобили и дальше отправляться пешком к морю, путь до которого займет не больше 7-10 минут». Рядом со стоянкой планируется разместить остановку электромобилей — чтобы добраться до моря могли те, кто не привык ходить пешком. Стоимость парковки одного автомобиля на многоуровневой стоянке — 100 рублей в день. Еще одну многоуровневую перехватывающую стоянку планируется возвести на въезде в город со стороны ул. Железнодорожной.