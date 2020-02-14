Мэрия: в Калининграде троллейбус №1 вновь вышел на маршрут

В пятницу, 14 февраля, троллейбусы маршрута № 1 возобновили движение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
На время капитального ремонта участка улицы Киевской маршрут был сокращен. С сегодняшнего дня троллейбусы снова будут курсировать от Чкаловского поворота до ул. Ульяны Громовой. Также освободили площадку перед Южным вокзалом, где ранее было организовано место отстоя и техобслуживания транспорта — троллейбусы вернулись в депо.
Ранее власти города рассказали, где продолжается дорожный ремонт на улицах Калининграда.
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