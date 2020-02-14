Число переселенцев в область приблизилось к историческому максимуму

Число переселенцев в область приблизилось к историческому максимуму
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Миграционный вопрос

Миграционный прирост в Калининградскую область по итогам 2019 года достиг абсолютного максимума с начала 2000-х и приблизился к историческому максимуму, зафиксированному во второй половине 1990-х. В 2019 году население области за счет мигрантов выросло на 12,8 тыс. человек. Соответствующие данные опубликовал Калининградстат.

Более активно численность населения области за счет переселенцев росла только с 1997-1998 годах (с этого периода доступны данные). В 1998 году миграционный прирост населения составил 13,5 тыс. человек.

В 2019 году основной вклад в миграционный прирост населения вносили приезжающие в регион из других регионов РФ (7,5 тыс. человек). На миграцию из других стран пришлось 5,3 тыс. человек. За счет так называемого дальнего зарубежья население области за год выросло всего на 107 человек. Основным источником зарубежных мигрантов как и в прежние годы были страны СНГ.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter