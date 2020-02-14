Число переселенцев в область приблизилось к историческому максимуму

Миграционный прирост в Калининградскую область по итогам 2019 года достиг абсолютного максимума с начала 2000-х и приблизился к историческому максимуму, зафиксированному во второй половине 1990-х. В 2019 году население области за счет мигрантов выросло на 12,8 тыс. человек. Соответствующие данные опубликовал Калининградстат.



Более активно численность населения области за счет переселенцев росла только с 1997-1998 годах (с этого периода доступны данные). В 1998 году миграционный прирост населения составил 13,5 тыс. человек.

В 2019 году основной вклад в миграционный прирост населения вносили приезжающие в регион из других регионов РФ (7,5 тыс. человек). На миграцию из других стран пришлось 5,3 тыс. человек. За счет так называемого дальнего зарубежья население области за год выросло всего на 107 человек. Основным источником зарубежных мигрантов как и в прежние годы были страны СНГ.