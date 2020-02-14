В Калининграде онкобольной отсудил у минздрава более 600 тысяч, потраченных на лекарства

В Калининграде онкобольной отсудил у регионального минздрава потраченные на лекарства деньги. Всего за свой счет мужчина купил препаратов более чем на 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Лечение мужчина проходит с 2018 года, перенес операцию. В феврале 2019 года после повторного обследования в «Национальном центре онкологии» врачебный консилиум подтвердил план лечения продолжительностью 3 месяца по месту жительства. В марте 2019 года минздрав области направил заявку на приобретение специальных препаратов, назначенных мужчине, однако они были представлены частично. Оставшуюся часть на сумму более 600 тысяч он приобрел самостоятельно.

Калининградец обратился в суд, указав, что имеет право на бесплатные медикаменты, так как является инвалидом I группы. Изучив материалы дела, суд взыскал убытки с ведомства. Министерство подало апелляционную жалобу, однако коллегия по гражданским делам ее отклонила. Решение вступило в законную силу.