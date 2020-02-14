«Союзмультфильм» заявил, что вернул около 100% прав на персонажей

В киностудии «Союзмультфильм» заявили, что за последние три года компания вернула себе около 100% прав на персонажей и мультфильмы, которые были утеряны в 80-е и 90-е годы. Об этом в пятницу, 14 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на председателя правления киностудии «Союзмультфильм», генерального директора Киностудии имени Горького Юлиану Слащеву.



«За последние три года „Союзмультфильм“ провел большую работу совместно с Роспатентом и выиграл ряд дел в суде, касающихся прав на персонажей. В общей сложности киностудия вернула себе почти 100% прав на персонажей и мультфильмы, которые были утеряны в 80-е, 90-е годы. Помимо этого, мы оспорили ряд товарных знаков, зарегистрированных ранее другими компаниями, и подали на регистрацию в Роспатент порядка 100 товарных знаков», — процитировали слова Слащевой в издании.

Она также отметила, что киностудия ведет постоянную борьбу с контрафактом, который «пока еще можно обнаружить в ряде российских регионов». «Конечно, благодаря совместным усилиям анимационной индустрии доля контрафактной продукции существенно снизилась и сейчас по разным товарным категориям составляет в среднем 10-15%», — добавила председатель «Союзмультфильма».