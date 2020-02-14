Живущий в Британии гражданин Казахстана дал в Гжехотках поддельные литовские права

На погранпереходе в Гжехотках задержан следовавший из Калининградской области мужчина с поддельным водительским удостоверением. Об этом сообщает пограничный департамент Варминьско-Мазурского воеводства на своем сайте.
Мужчина следовал через границу в среду, 12 февраля. При досмотре он предъявил водительское удостоверение Литовской республики. Документ вызвал у польских пограничников подозрение. Оказалось, что 61-летний русскоязычный гражданин Казахстана, ныне проживающий в Великобритании, удостоверение подделал. Водителю назначен штраф в размере 1 тыс. злотых (более 16 тыс. рублей). Сейчас делом занимается полиция.
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