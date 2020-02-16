Корпорации развития поручили размежевать остров Октябрьский в Калининграде

Власти поручили Корпорации развития Калининградской области размежевать территорию острова Октябрьского и создать проект его планировки. Соответствующий приказ агентства по архитектуре градостроению и перспективному развитию региона был опубликован на 14 февраля на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, речь идет об искусственно образованной территории к ЧМ-2018. Целями проектирования и межевания являются «обеспечение устойчивого развития территорий», «установление границ зон планируемого размещения объектов капитального развития». При этом планируется установить зоны «размещения объектов улично-дорожной сети».

В рамках задания корпорация должна провести инженерно-геодезические изыскания, в рамках которых нужно, в частности, определить коррозийную активность грунтов и определить уровень грунтовых вод.

Отметим, на Острове уже есть улично-дорожная сеть, а возле второй и Восточной эстакад ведется строительство культурно-образовательного центра.

