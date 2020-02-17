Калининградская область оказалась одним из лучших регионов по качеству жизни

Калининградская область оказалась на 9 месте в региональном рейтинге по качеству жизни за 2019 год. Итоги соответствующего исследования в понедельник опубликовало РИА «Новости».
Как отмечает издание, рейтинг строился на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их основе был рассчитан рейтинговый балл.
Калининградская область набрала 59,247 баллов. На 8 месте разместилась Ленинградская область (60,695), 7 — Воронежская область (61,981), 6 — Краснодарский край (63,067), 5 — Белгородская область (63,978), 4 — Республика Татарстан (66,806), 3 — Московская область (74,500), 2 — Санкт-Петербург (77,308), 1 — Москва (79,275).
При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава и Минфина России, ЦБ и другие открытые источники. При составлении рейтинга использовались последние доступные на момент расчета данные — показатели 2018-2019 годов.
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