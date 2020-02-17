Алиханов подписал программу развития центральных и восточных муниципалитетов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал комплексную программу развития центральных и восточных муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Документ подготовило министерство экономического развития, промышленности и торговли региона. В список программы вошли Гвардейский, Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Озерский, Полесский, Правдинский, Славский, Советский, Черняховский и Нестеровский городские округа. В них будут проводиться мероприятия «по социально-экономическому развитию».

В программу включили не только уже действующие проекты, например по строительству инфраструктурных объектов, но и новые инициативы. Они будут направлены на стимулирование инвестиционной активности. Приоритетными считают мероприятия с привлечением дополнительного финансирования, например в рамках нацпроектов или программ приграничного сотрудничества, а также кооперации между муниципалитетами. Предусмотрено формирование инвестиционных паспортов в муниципалитетах, подготовка площадок для новых производств.

«Общая проблема этих территорий — слабый по сравнению с Калининградом и приморскими муниципалитетами уровень развития предпринимательства, низкая инвестиционная активность, изношенность действующей инфраструктуры. Однако эти муниципалитеты обладают большими земельными площадями, есть хороший потенциала развития приграничных территорий. Важное преимущество калининградского востока — это наличие крупного транспортно-логистического узла в Черняховске», — прокомментировал глава регионального минэкпрома Дмитрий Кусков.

Округа, включенные в программу — это 67% площади региона. Но при этом там проживает менее трети населения региона. Численность работников крупных и средних предприятий составляет порядка 17% всех работников в области.