Алиханов подписал программу развития центральных и восточных муниципалитетов

Алиханов подписал программу развития центральных и восточных муниципалитетов
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Муниципалитеты

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал комплексную программу развития центральных и восточных муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Документ подготовило министерство экономического развития, промышленности и торговли региона. В список программы вошли Гвардейский, Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Озерский, Полесский, Правдинский, Славский, Советский, Черняховский и Нестеровский городские округа. В них будут проводиться мероприятия «по социально-экономическому развитию».

В программу включили не только уже действующие проекты, например по строительству инфраструктурных объектов, но и новые инициативы. Они будут направлены на стимулирование инвестиционной активности. Приоритетными считают мероприятия с привлечением дополнительного финансирования, например в рамках нацпроектов или программ приграничного сотрудничества, а также кооперации между муниципалитетами. Предусмотрено формирование инвестиционных паспортов в муниципалитетах, подготовка площадок для новых производств.

«Общая проблема этих территорий — слабый по сравнению с Калининградом и приморскими муниципалитетами уровень развития предпринимательства, низкая инвестиционная активность, изношенность действующей инфраструктуры. Однако эти муниципалитеты обладают большими земельными площадями, есть хороший потенциала развития приграничных территорий. Важное преимущество калининградского востока — это наличие крупного транспортно-логистического узла в Черняховске», — прокомментировал глава регионального минэкпрома Дмитрий Кусков.

Округа, включенные в программу — это 67% площади региона. Но при этом там проживает менее трети населения региона. Численность работников крупных и средних предприятий составляет порядка 17% всех работников в области.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter