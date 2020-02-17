Опубликовано расписание мобильного центра здоровья в Зеленоградске и Прибрежном

Опубликовано расписание мобильного центра здоровья в Зеленоградске и Прибрежном
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Зеленоградске и п. Прибрежном будут вести прием специалисты мобильного центра здоровья. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

В Зеленоградске прием будет проходить с 17 по 21 февраля с 10.00 до 15.00 часов следующими специалистами: врач-офтальмолог (17, 18, 19, 20 февраля), врач-акушер-гинеколог + УЗИ (17, 18, 19, 21 февраля), врач ультразвуковой диагностики (18, 20 февраля), врач-терапевт — ежедневно, ЭКГ — ежедневно, анализ крови на глюкозу и холестерин — ежедневно, флюорография — ежедневно маммография — ежедневно. С 15.00 до 18.00 — прием пациентов специалистами Зеленоградской ЦРБ. Адрес размещения: ул. Лесопарковая, 1.

В Прибрежном мобильный центр здоровья будет находиться с 25 по 28 февраля. Прием с 10.00 до 15.00 будут вести следующие специалисты: врач-офтальмолог (25, 26, 27, 28 февраля), врач-акушер-гинеколог + УЗИ (25, 26, 27, 28 февраля), врач ультразвуковой диагностики (25, 27 февраля), врач-терапевт — ежедневно, ЭКГ — ежедневно, анализ крови на глюкозу и холестерин — ежедневно, флюорография — ежедневно, маммография — ежедневно. Адрес размещения: ул. Заводская, 29 а.

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