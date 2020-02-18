Калининградца, спалившего авто свой жены, суд отправил в колонию строго режима

Калининградца, спалившего авто свой жены, суд отправил в колонию строго режима
Виталий Невар / Новый Калининград

В Зеленоградске суд вынес приговор 49-летнему жителю области, который из мести сжег автомобиль своей супруги. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Как установили следователи, 3 ноября 2019 года мужчина отдыхал на дискотеке в Калининграде и решил поквитаться со своей женой, с которой некоторое время назад расстался. Мужчина отправился на такси в Зеленоградск. По дороге он попросил водителя остановиться на автозаправочной станции, где залил бензин в пластиковую бутылку, якобы для заправки стоящего без топлива мопеда.

Клиент оставил таксиста ждать на соседней улице, а сам облил бензином припаркованный возле дома супруги «Ниссан Тиида», поджег его и уехал обратно в Калининград на том же такси. Ущерб составил 450 тысяч рублей.

«Следственно-оперативной группой, выехавшей на место происшествия, были установлены признаки поджога, поиском злоумышленника занялись сотрудники уголовного розыска. Полицейские разыскали ключевого свидетеля — таксиста, а также опросили работников АЗС и круглосуточного магазина, где злоумышленник делал остановки. Подозреваемый был задержан и помещен под арест в следственный изолятор», — говорится в релизе.

Ранее судимый мужчина обвинялся в преступлении, предусмотренным частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога». Суд признал его виновным в совершении преступления и приговорил его к 1 году 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Это уже не первый случай в Зеленоградске, когда мужчина сжигает машину своей бывшей жены. Так, в 2015 году в приморском городе полиция задержала 57-летнего мужчину, который уничтожил «Ниссан Кашкай», принадлежащей его экс-супруге.



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