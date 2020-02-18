В Полесске злостного неплательщика алиментов отправили в колонию-поселение

В Полесске злостного неплательщика алиментов отправили в колонию-поселение
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Полесске местного жителя приговорили к уголовной ответственности за невыплату алиментов. Сумма общей задолженности составила более 800 тысяч рублей. Об этом пишет пресс-служба региональной прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, после развода родителей девочки мужчина должен был каждый месяц платить алименты в размере 1/4 части от всех видов заработка или других доходов. В ноябре 2016 года суд приговорил его к административной ответственности, но горожанин продолжал копить долг перед дочерью, не имея на это уважительной причины. К концу августа прошлого года сумма общей задолженности составляла уже более 800 тысяч рублей.

В связи с этим суд приговорил мужчину к 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.


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