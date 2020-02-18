Стало известно, где разместят фоторадары в регионе с 18 по 24 февраля (список)

Опубликованы данные о местах размещения комплексов фотовидеофиксации с 18 по 24 февраля. Их дислокация разработана региональной Госавтоинспекцией, такую информацию предоставила пресс-служба ГКУ КО «Безопасный город».
Размещены фоторадары будут на следующих трассах:
1. На 53 километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров до границы с Литовской республикой».
2. На 35 километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров до границы с Литовской республикой».
3. На 71 километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров до границы с Литовской республикой».
4. На 11 километре автодороги «Переславское — Круглово».
5. На 28 километре автодороги «Калининград — Балтийск».
6. На 29 километре автодороги «Калининград — Балтийск».
7. На 32 километре автодороги «Калининград — Балтийск».
8. На 22 километре автодороги «Калининград — Долгоруково».
9. На 2 километре автодороги «Ижевское — Светлый».
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