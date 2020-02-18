Часть трассы «Калининград-Черняховск» делают двухполосной до 9 ноября

Часть трассы «Калининград-Черняховск» делают двухполосной до 9 ноября
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На 21-м километре трассы «Калининград-Черняховск» в районе поселка Ушаково Гурьевского района временно перекроют крайние левые полосы. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упдор «Северо-Запад».

С 20 февраля до 9 ноября движение будет осуществляться по крайним правым полосам в каждом направлении. Скоростной режим будет снижен до 50 км/ч. Ограничения движения будут введены для монтажа опоры оси проезжей части.

Напомним, что на этом участке трассы идут работы по строительству надземного пешеходного перехода и новых линий освещения.



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