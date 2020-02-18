Большая часть россиян считает, что их окружают добрые люди

Большая часть россиян считает, что их окружают добрые люди
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Опросы

Большинство россиян (75%) разделяют мнение, что их окружают добрые люди. Это выяснилось в ходе всероссийского опроса, проведенного ВЦИОМ во вторник, 18 февраля.

«Добрый человек» в представлении соотечественников готов помочь и поддержать (28%). Кроме того, он отзывчивый и небезразличный к другим (27%). 8% россиян считают, что добрый человек хорошо относится к людям и любит их (8%), столько же уверены в том, что он совершает хорошие дела и говорит правду.

В то же время три четверти жителей России (72%) не считают, что к добрым людям можно отнести тех, кто приветливо ведет себя только со своими близкими. К добрым с разной степенью уверенности относят 76% опрошенных. Из них 22% россиян абсолютно уверены в этом, более половины (54%) респондентов «скорее могут» назвать себя добрыми, а 4% соотечественников не считают себя таковыми.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 15 февраля 2020 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.


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